Tramp reagovao na pretnje Alija Hamneija: Saznaćemo da li je ajatolah bio u pravu ili ne

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je nadu da Vašington može da postigne dogovor sa Teheranom, nakon što je prethodno iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei upozorio da bieventualni rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao da preraste u regionalni sukob.

Upitan kako reaguje na Hamneijeve reči, Tramp je rekao da nije iznenađen, prenosi Rojters.

''Naravno da će to reći. Nadam se da ćemo postići dogovor. Ako ne napravimo, saznaćemo da li je (ajatolah) bio u pravu ili ne'', rekao je Tramp.



Prema njegovim rečima, SAD imaju najmoćnije vojne brodove u blizini Irana.

Hamnei je ranije, tokom obraćanja u Teheranu povodom godišnjice povratka imama Homeinija u Iran i početka proslave desetodnevnice Fadžr, upozorio da bi eventualni rat SAD i Irana mogao da preraste u regionalni sukob.

U obraćanju nije navedeno da li je Hamnei konkretno ciljao na neki trenutni incident, ali je njegova izjava usledila u trenutku pojačanih tenzija između Irana i SAD, kao i u kontekstu regionalnih bezbednosnih izazova, navodi agencija.

Autor: D.Bošković