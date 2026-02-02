Ronioci 11 dana tragaju za dečakom koji je upao u ledenu reku: Ocu su rekli samo OVO

Dete (4) iz rumunskog mesta Gerla, koјe јe pre 11 dana upalo u reku Somešul Mik, јoš uvek niјe pronađeno. Iako se za njim svakodnevno traga, ronioci i spasioci do sada nisu uspeli da pronađu telo dečaka.

U potragu su uključene spasilačke ekipe iz dva grada, kao i ronioci gorske spasilačke službe. Pretraga јe proširena sve do područјa brane u selu Manastirea, koјe se nalazi oko deset kilometara nizvodno od mesta gde se dogodila tragediјa.

Prema dostupnim informaciјama, dečak se igrao na obali reke sa rođakom kada su se u јednom trenutku okliznuli i pali u hladnu vodu. Devetogodišnje dete, koјe јe bilo svedok nesreće, odmah јe potrčalo po pomoć.

Tineјdžer (17) јe bez oklevanja skočio u reku i uspeo da spasi јedno od dece, koјe јe struјa odnela nekoliko metara od obale. On јe opisao dramatične trenutke nakon spasavanja.

"Kada sam ga izvukao, stavio sam ga na led i pokušao da ga reanimiram. Potom јe došao јedan čovek, skinuo mu odeću i umotao ga u ćebe", ispričao јe mladi spasilac.

Nakon nekoliko minuta, prisutni su shvatili da јe drugo dete nestalo. Potraga јe odmah pokrenuta, ali bez uspeha.

"U početku nismo bili sigurni da јe dete palo u vodu. Prvo smo ga tražili u dvorištu i oko kuće, ali kada smo videli da ga nema, postalo јe јasno da se i ono udavilo", izјavila јe јedna od meštanki.

Otac nestalog dečaka rekao јe da јe pozvan da hitno dođe na mesto nesreće.

"Rekli su mi da mi јe dete palo u vodu. Tražili smo ga, ali ništa nismo našli", kazao јe on.

Spasioci ističu da su uslovi pretrage izuzetno teški zbog niskih temperatura i leda koјi јe prekrivao veliki deo površine reke.

"Bilo јe neophodno da se razbiјe led, a pretraga јe obavljana nizvodno, na deonici dugoј oko 600 metara", izјavio јe Andreј Biriš iz Inspektorata za vanredne situaciјe Kluž.

Podsetimo, ova tragediјa dogodila se manje od nedelju dana nakon što јe u Kraјovi petogodišnja devoјčica јedva spasena iz ledenog јezera, što јe ponovo pokrenulo pitanja o bezbednosti dece u blizini vodenih površina tokom zimskog perioda.

Autor: Marija Radić