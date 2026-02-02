POTRES U KRALJEVSKOJ PORODICI! Sin kontroverzne princeze uhapšen zbog napada nožem: Već je optužen za SILOVANJE žena

Marijus Borg Hojbi, sin princeze Mete-Marit od Norveške, uhapšen je po novim optužbama samo nekoliko dana pre početka suđenja za silovanje, dok se njegova majka nalazi u centru skandala posle objavljivanja njene prepiske sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Policija iz Osla je saopštila da je Hojbi uhapšen sinoć zbog sumnje na napad, pretnje nožem i kršenje zabrane prilaska, piše "Gardijan".

Uhapšen sin norveške princeze

Hapšenje se dogodilo neposredno pre nego što je trebalo da se pojavi na suđenju za ukupno 38 krivičnih dela, uključujući četiri tačke optužnice za silovanje, porodično nasilje nad bivšom partnerkom i nezakonito snimanje više žena bez njihovog znanja ili pristanka.

Suđenje bi trebalo da počne u utorak i da traje sedam nedelja. Hojbi je negirao najteže optužbe, uključujući one za seksualno zlostavljanje.

Policija je zatražila da Hejbi bude zadržan u pritvoru četiri nedelje, kako bi se sprečilo eventualno ponavljanje krivičnih dela. Očekuje se da Okružni sud u Oslu donese odluku o pritvoru u ponedeljak u 15 časova po lokalnom vremenu.

- Policijska uprava u Oslu može da potvrdi da je Marijus Borg Hejbi uhapšen u nedelju uveče i optužen za nanošenje telesnih povreda, pretnje nožem i kršenje zabrane prilaska - izjavio je tužilac Andreas Kruševski.

Princeza Mete Marit u Epstajnovim dokumentima

Hojbijеvo hapšenje dolazi u trenutku velike napetosti za norvešku kraljevsku porodicu.

Princeza Mete Marit je bila primorana da reaguje na otkrića o svom odnosu sa Epstajnom, nakon što se njeno ime pojavilo skoro 1.000 puta u novim dokumentima koje je američko Ministarstvo pravde objavilo u petak.

U saopštenju, Mete-Marit je navela da duboko žali zbog kakvog kontakta sa Epstajnom" i da je to "jednostavno sramotno".

Autor: A.A.