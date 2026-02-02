UBIJEN KLJUČNI PUTINOV ČOVEK! Školarac (16) izbo nožem visokog ruskog zvaničnika u blizini Kremlja! FSB odmah proglasio slučaj poverljivim (FOTO)

U Moskvi je šesnaestogodišnji učenik, po imenu Artjom, nožem nasmrt izbo Alekseja Beljajeva, zamenika načelnika jednog od odeljenja u Roskomnadzoru- ruskoj federalnoj agenciji za cenzuru i nadzor komunikacija.

Do napada je došlo u trenutku kada je Beljajev napuštao zgradu agencije.

FSB odmah proglasio slučaj poverljivim

Prema navodima medija, pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) odmah su po dolasku na mesto zločina klasifikovali slučaj kao tajnu.

Policija je pokrenula istragu zbog ubistva iz političke i ideološke mržnje, što prema ruskom zakonodavstvu može nositi kaznu doživotnog zatvora.

Zvaničnik blizak vlastima

Prema informacijama koje su procurele u javnost, Beljajev je na mesto zamenika načelnika odeljenja u Roskomnadzoru imenovan 2021. godine. U aprilu 2017. lično mu je predsednik Vladimir Putin dodelio počasnu povelju.

Medijska blokada informacija

Ruski opozicioni mediji izvestili su da je državnim i provladinim medijima bilo zabranjeno da objavljuju informacije o ubistvu na dan kada se dogodilo.

Uloga Roskomnadzora

Roskomnadzor je ključna institucija ruskog sistema cenzure, zadužena za blokiranje sadržaja na internetu i društvenim mrežama, kao i za nadzor komunikacija i medija u Rusiji.

Autor: Jovana Nerić