SRUŠIO SE AVION KOD MANČESTERA: Poginule najmanje dve osobe

Najmanje dve osobe su poginule posle pada lakog aviona u širem području Mančestera.

Nesreća se dogodila na poljoprivrednom zemljištu u mestu Litlboro, u oblasti Ročdejl.

Policija šireg Mančestera saopštila je da su pronađena dva muškarca i da su na licu mesta proglašeni mrtvima, preneo je Sky News.

Ne veruje se da je u letelici bilo još nekoga, niti su prijavljene povrede na tlu.

"Ovo je razoran incident u kojem su dve osobe izgubile život i naše misli su sa njihovim porodicama i prijateljima", rekao je glavni nadzornik policije Deni Inglis i dodao:

"Tokom dana smo blisko sarađivali sa kolegama iz hitnih službi i partnerskim agencijama kako bismo utvrdili sve okolnosti, a na mestu nesreće ćemo ostati tokom noći i sutra. Biće pojačano prisustvo dok policajci i istražitelji detaljno pregledaju područje i obezbede prikupljanje svih dostupnih dokaza. Ako neko ima bilo kakve informacije ili je bio svedok pada, apelujemo da nam se javi".

Fotografije podeljene na društvenim mrežama, kako se čini, prikazuju žuti padobran delimično obavijen oko podnožja električnog stuba.

Postoje izveštaji da je avion koji je pao tipa "Cirrus SR20", letelica opremljena padobranskim sistemom koji je predviđen da se aktivira u hitnim situacijama.

Sajt za praćenje letova Flightradar24 objavio je poruku na mreži X sa fotografijom aviona tipa Cirrus, za koji se veruje da je umešan u nesreću.

Autor: A.A.