Jak tornado pogodio Francusku: Pričinjena velika šteta, oštećeno više stotina kuća

Snažan tornado pogodio je u subotu posle podne jugozapadni deo Francuske.

Tornado je nastao zapadno od Bordoa, u blizini naselja Mios, izazivajući velike materijalne štete.

Tornado je čupao drveće, razneo predmete i oštetio skoro 300 kuća.

Srećom, nema povređenih.

Oko 100 vatrogasaca bilo je na terenu, dok su pogođeni stanovnici privremeno smešteni u brojna skloništa.

I dok se veći deo Evrope bori sa ledenim talasom, Feancuska i zapad Evrope pod uticajm su ciklona sa Atlantika i veoma tople vazdušne mase, koja je veoma nestabina i dovodi do grmljavionskih oluja i nevremena, uz obilnije pljuskove.

pročitajte još Detalji hapšenja reketaša iz Vračarskog klana u restoranu u Beogradu: Dvojica pripadnika UKP povređena u akciji

Autor: Marija Radić