HOROR U ŠKOLI U RUSIJI: Učenica 8. razreda zapalila učionicu, decu tukla ČEKIĆEM

U Krasnojarsku, u Rusiji, učenica osmog razreda naoružana čekićem podmetnula je požar u školi i napala druge učenike, a u incidentu ima povređenih osoba, objavili su ruski mediji.

Učenica je bacila zapaljenu krpu u školsku učionicu u Krasnojarsku, a zatim udarila nekoliko učenika predmetom sličnim čekiću, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi agencija RIA Novosti.

Petoro dece i jedan nastavnik povređeni su u napadu u školi u Krasnojarsku, javio je izvor, prenosi agencija TASS.

Prema ovom izvoru, oni nisu u životnoj opasnosti.

Učenica osmog razreda čiji su postupci izazvali nesreću u školi u Krasnojarsku je pritvorena i njome se bave istražitelji, saopštila je Glavna istražna uprava ruskog Istražnog komiteta, prenosi agencija RIA Novosti.

