EVROPA NA NOGAMA! Odobrena astronomska suma za Ukrajinu: 90 MILIJARDI EVRA stiže Kijevu, a evo na šta će otići najveći deo kolača!

Evropska unija je danas povukla radikalan potez koji će imati dalekosežne posledice! Ambasadori EU dali su "zeleno svetlo" za ogroman zajam od 90 milijardi evra namenjen Ukrajini, čime bi trebalo da se pokrije većina finansijskih potreba Kijeva za period 2026-2027. godine.

Tajni dogovor u Briselu

Ovaj dogovor, postignut na sastanku iza zatvorenih vrata, predviđa da se Ukrajini omogući nastavak odbrane od ruske invazije. Iako tekst sporazuma još uvek nije dostupan javnosti, procurele su informacije koje otkrivaju gde će tačno završiti ovaj neverovatan novac.

Dve trećine novca za NAORUŽANJE

Savet EU je jasno stavio do znanja: dve trećine sredstava ide direktno za vojnu pomoć. Plan je da Ukrajina ovim novcem kupuje oružje pretežno od proizvođača iz EU ili domaćih, ukrajinskih fabrika. Samo u hitnim slučajevima, ako oprema nije dostupna u Evropi, novac se može trošiti na kupovinu iz drugih zemalja.

Preokret: Ruska imovina ostaje netaknuta?

Ono što je mnoge iznenadilo jeste način finansiranja. Umesto ranije najavljivanog korišćenja zamrznute ruske imovine, lideri EU su presekli: zajam će se finansirati direktnim zaduživanjem Unije na tržištima. Očekuje se da prva tranša legne na račun Kijeva već početkom aprila, čim Evropski parlament da konačnu potvrdu.

