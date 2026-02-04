Princ Edvard prvi iz kraljevske porodice progovorio o slučaju Epstajn: Osvrnuo se na žrtve i rekao OVO

Prince Edvard je prvi član kraljevske porodice koji je progovorio o slučaju Epstajn, rekavši da je "zaista važno uvek sećati se žrtava".

Vojvoda od Edinburga je upitan "kako se nosi sa time" tokom Svetskog samita vlada u Dubaiju danas, u vezi sa najnovijim objavljivanjem dokumenata, prenosi Daily Mail.

Edvard je odgovorio novinarki CNN-a: "Pa, uz najbolju volju na svetu, nisam siguran da je ovo publika koja je verovatno najmanje zainteresovana za to. Svi su došli ovde da slušaju o obrazovanju, rešavanju budućnosti, ali ne, mislim da je zaista važno uvek sećati se žrtava – a ko su žrtve u svemu ovome? Mnogo žrtava u ovom slučaju.“

Ovo dolazi nakon što je američko Ministarstvo pravde prošlog petka objavilo više od tri miliona dokumenata koji se odnose na pedofilskog finansijera Epstajna.

Bombastični papiri su otkrili još više detalja o kontaktima Epstajna sa Edvardovim osramoćenim starijim bratom, bivšim princom Endruom.

Edvardov odgovor je usledio nakon pitanja novinarke CNN-a Eleni Gioko, koja je rekla:

"I moram ovo da kažem, a to je super važno, jer, znate, ovo dominira naslovima. Svi znamo da su poslednjih nekoliko dana bila veoma zanimljiva, veoma teška. I sigurno je i za vas, gospodine, ovo važno pitanje za postaviti, i želim da ga postavim u kontekstu onoga što smo videli od Njihovih Veličanstava i njihovog odgovora. Oni kažu da treba da se fokusiramo posebno na iskustva žrtava. Palata je bila veoma, veoma jasna po tom pitanju. Upravo smo čuli neke komentare i od premijera Keira Starmera, a imajući to u vidu, i on kaže da treba da postoji pomoć žrtvama...I pitam se šta vi mislite o ovome, jer je ovo tako blizu kuće, očigledno veoma teško. I znam da ste postavili razne planove da pokrenete instituciju napred, ali kako se vi nosite sa tim?"

Ovo dolazi u trenutku kada je kralj Čarls pozvan da kontaktira advokate koji zastupaju ženu koja tvrdi da ju je Epstajn poslao u Veliku Britaniju radi seksualnog susreta sa Endrujom.

Endruu se u Epstajnovim dokumentima pojavljuje više puta, a u najnovijem objavljivanju pojavile su se nove slike koje navodno prikazuju njega kako je pognut nad neidentifikovanom ženom koja leži na podu.

Bivši vojvoda od Jorka je prošle godine lišen titula od strane Čarlsa nakon posthumne objave knjige Virdžinije Giufre.

Ona je takođe tvrdila da su ju je Epstajn i njegova bivša devojka Maksvel trgovali kada je imala 17 godina.

Bivši princ je žestoko negirao bilo kakvu krivicu.

Autor: Marija Radić