Autobus sa svatovima sleteo s puta, poginulo najmanje 13 osoba: Horor nakon povratka sa svadbe

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Najmanje 13 osoba je poginulo, a 34 su povređene kada je autobus sa svatovima sleteo sa planinskog puta u zapadnom Nepalu, saopštila je danas policija.

Nesreća se dogodila sinoć kada je autobus, koji se vraćao sa svadbe, sleteo oko 200 metara niz padinu i završio na ravnom terenu u blizini sela Budgaun, oko 500 kilometara zapadno od glavnog grada Katmandua, prenosi AP.

Povređeni su ubrzo nakon nesreće prevezeni u bolnice, dok su tela poginulih izvučena iz olupine autobusa, navela je policija okruga Baitadi.

Autobus je sa svadbe vozio ka selu mladoženje, dok su mladoženja i mlada putovali u drugom vozilu i nisu povređeni.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija je pokrenula istragu.

Saobraćajne nesreće u Nepalu česte su zbog loše održavanih puteva i vozila, kao i planinskog terena sa uskim i nepreglednim saobraćajnicama.

Autor: D.Bošković

