U eksploziji u rudniku uglja na severozapadu Indije poginulo 18 rudara

U eksploziji u ilegalnom rudniku uglja na severoistoku Indije u četvrtak je poginulo 18 osoba, saopštio je načelnik lokalne policije Vikaš Kumar.

Kumar je sinoć kazao da se procenjuje da u rudniku u saveznoj državi Maghalaja ima još zatrpanih rudara, prenosi indijski javni servis Newsonair.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je eksploziju izazvao dinamit koji se koristio za rudarske aktivnosti.

Eksplozija je izazvala urušavanje susednih rudarskih okna, a veći broj rudara ostao je zarobljen duboko pod zemljom.

Prema lokalnim izvorima, udar eksplozije je bio toliko jak da su se obližnje strukture kamenoloma takođe urušile, što je značajno otežalo spasilačke operacije.

Iz zatrpanog rudnika do sadea je izvučen jedan preživeli rudar, koji je teško povređen i u kritičnom je stanju.

Spasilačke operacije su u toku, a vlasti rade na proceni punih razmera tragedije.

Indijski premijer Narendra Modi je u objavi na društvenim mrežama kazao da je incident izuzetno tužan i poželeo je brz oporavak povređenima.

Modi je najavio i da će najbližim rođacima svakog preminulog rudara biti dodeljeno dva miliona rupija (18.798 evra) iz Nacionalnog fonda za pomoć premijera, dok će 50.000 rupija (469 evra) biti dato povređenima.

