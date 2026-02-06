PESKOV POTVRDIO: Nova runda pregovora o Ukrajini biće održana uskoro

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da će se nova runda pregovora o rešavanju ukrajinskog konflikta održati u bliskoj budućnosti.

Iako je potvrdio nastavak dijaloga, Peskov u ovom trenutku nije mogao da precizira tačan datum sastanka.

Bez dogovora o sastanku u SAD

Uprkos spekulacijama o mestu održavanja narednog susreta, Peskov je demantovao navode da bi se pregovarački timovi mogli sastati na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

„Za sada nije preciziran datum, ali biće uskoro. Nova runda pregovora u SAD nije planirana, niti je bilo razgovora o takvom sastanku“, jasan je bio Peskov, a prenose RIA Novosti.

Različite najave iz Kijeva i Vašingtona

Ova izjava dolazi nakon jučerašnjeg saopštenja ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je izneo tvrdnju da su naredni sastanci timova Ukrajine, SAD i Rusije planirani upravo u Sjedinjenim Američkim Državama.

S druge strane, specijalni predstavnik američkog predsednika, Stiven Vitkof, potvrdio je da je postignut dogovor o nastavku dijaloga nakon što učesnici podnesu izveštaje svojim prestonicama o rezultatima postignutim u Abu Dabiju.

Šta je do sada postignuto?

Diplomatska aktivnost je značajno intenzivirana od početka godine:

Abu Dabi (sreda i četvrtak): Održani su zatvoreni razgovori radne grupe u kojima su učestvovali predstavnici Rusije, Ukrajine i SAD.

Januarska runda (23. i 24. januar): Strane su započele razgovore o ključnim pitanjima mirovnog plana koji je predložio Vašington.

Iako lokacija i tačan termin sledećeg susreta ostaju nepoznanica, potvrda iz Moskve da će do pregovora doći „uskoro“ ukazuje na to da su diplomatski kanali i dalje aktivni.

Autor: Dalibor Stankov