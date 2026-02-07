AKTUELNO

Svet

Napad dronom u Sudanu: Ubijene 24 osobe, među njima osmoro dece

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Marwan Ali ||

Najmanje 24 osobe, među kojima osmoro dece, poginule su u subotu u napadu dronom Snaga za brzu podršku (RSF) na vozilo koje je prevozilo raseljene porodice u centralnom Sudanu, saopštila je Mreža sudanskih lekara.

Napad se dogodio u blizini grada Rahad u provinciji Severni Kordofan, preneo je AP.

Vozilo je prevozilo raseljene osobe koje su pobegle iz oblasti Dubejker.

Među poginulom decom bile su dve bebe.

Više osoba je ranjeno i prevezeno na lečenje u Rahad, gde nedostaje medicinska oprema.

Lekarska grupa je pozvala međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da preduzmu hitne mere i pozovu rukovodstvo RSF-a na odgovornost za kršenja humanitarnog prava.

RSF se nije oglasio.

Današnji napad usledio je dan nakon što je konvoj pomoći Svetskog programa za hranu u istoj provinciji pogođen dronom, pri čemu je poginula jedna osoba, a pomoć uništena.

Pet osoba poginulo u eksploziji u biotehnološkoj fabrici: Tragedija u Kini

Autor: Marija Radić

