Napad dronom u Sudanu: Ubijene 24 osobe, među njima osmoro dece

Najmanje 24 osobe, među kojima osmoro dece, poginule su u subotu u napadu dronom Snaga za brzu podršku (RSF) na vozilo koje je prevozilo raseljene porodice u centralnom Sudanu, saopštila je Mreža sudanskih lekara.
Napad se dogodio u blizini grada Rahad u provinciji Severni Kordofan, preneo je AP.
Vozilo je prevozilo raseljene osobe koje su pobegle iz oblasti Dubejker.
Među poginulom decom bile su dve bebe.
Više osoba je ranjeno i prevezeno na lečenje u Rahad, gde nedostaje medicinska oprema.
Lekarska grupa je pozvala međunarodnu zajednicu i organizacije za ljudska prava da preduzmu hitne mere i pozovu rukovodstvo RSF-a na odgovornost za kršenja humanitarnog prava.
RSF se nije oglasio.
Današnji napad usledio je dan nakon što je konvoj pomoći Svetskog programa za hranu u istoj provinciji pogođen dronom, pri čemu je poginula jedna osoba, a pomoć uništena.
