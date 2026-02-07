AKTUELNO

Svet

HOROR U INDIJI: Urušila se stambena zgrada, oko 20 ljudi ostalo ZAROBLJENO ispod ruševina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Mukhtar Khan, Anupam Nath ||

U Indijskom gradu Kota u državi Radžastan urušila se zgrada, spaseno je osam osoba, a strahuje se da je oko 20 ljudi i dalje zarobljeno ispod ruševina.

Lokalni zvaničnici saopštili su da su dve osobe, koje su izvučene, u teškom stanju i da su prebačene u bolnicu medicinskog fakulteta na lečenje, prenosi Tajms of Indija.

Prema početnim informacijama, u zgradi su se nalazili restorani i nalazila se u prometnom kraju.

Tačan broj zarobljenih tek treba zvanično da bude potvrđen.

Policijske ekipe i kola hitne pomoći brzo su stigli na lice mesta i odmah ogradili celo područje kako bi sprečile okupljanje ljudi i omogućile da se spasilačke operacije nesmetano odvijaju.

Tamo su i vatrogasci i timovi za reagovanje na katastrofe.

Koristi se teška mehanizacija, mada su zvaničnici rekli da se preduzima oprez kako bi se izbegle dalje povrede zarobljenih.

Uzrok urušavanja zgrade još uvek nije poznat.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Indija

#Policija

#Urušavanje

#zgrada

POVEZANE VESTI

Svet

Srušila se zgrada u Istanbulu, više ljudi zarobljeno ispod ruševina: Pojavio se prvi snimak sa mesta nesreće (VIDEO)

Svet

UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! Srušila se zgrada u Turskoj, najmanje pet osoba zarobljeno u ruševinama (VIDEO)

Svet

SRUŠIO SE HOTEL U NEMAČKOJ, IMA POGINULIH! Zatrpani ljudi ispod ruševina, među nestalima i DETE

Svet

Drama u Italiji: Urušila se zgrada nakon eksplozija boca za gas

Svet

JAKA EKSPLOZIJA ZATRESLA RIM: Srušila se zgrada, ima povređenih

Svet

SRUŠILA SE PETOSPRATNICA: Najmanje sedmoro mrtvih, u toku je akcija izvlačenja zarobljenih