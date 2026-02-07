HOROR U INDIJI: Urušila se stambena zgrada, oko 20 ljudi ostalo ZAROBLJENO ispod ruševina (VIDEO)

U Indijskom gradu Kota u državi Radžastan urušila se zgrada, spaseno je osam osoba, a strahuje se da je oko 20 ljudi i dalje zarobljeno ispod ruševina.

Lokalni zvaničnici saopštili su da su dve osobe, koje su izvučene, u teškom stanju i da su prebačene u bolnicu medicinskog fakulteta na lečenje, prenosi Tajms of Indija.

Prema početnim informacijama, u zgradi su se nalazili restorani i nalazila se u prometnom kraju.

Tačan broj zarobljenih tek treba zvanično da bude potvrđen.

Kota, Rajasthan: A three-story building has collapsed, and several people are reported trapped under the debris. Police teams and rescue squads have reached the site, and rescue operations are underway



(Visuals from the site) pic.twitter.com/XegB6eXQcb — IANS (@ians_india) 07. фебруар 2026.

Policijske ekipe i kola hitne pomoći brzo su stigli na lice mesta i odmah ogradili celo područje kako bi sprečile okupljanje ljudi i omogućile da se spasilačke operacije nesmetano odvijaju.

Tamo su i vatrogasci i timovi za reagovanje na katastrofe.

Koristi se teška mehanizacija, mada su zvaničnici rekli da se preduzima oprez kako bi se izbegle dalje povrede zarobljenih.

Uzrok urušavanja zgrade još uvek nije poznat.

Autor: Iva Besarabić