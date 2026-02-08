AKTUELNO

Svet

NETANJAHU PUTUJE U VAŠINGTON: Tramp se u sredu sastaje sa premijerom Izraela

Izvor: Kurir.rs

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovaće u Vašington, gde će se u sredu sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, a razgovaraće o pregovorima sa Iranom, saopšteno je iz Kabineta predsednika izraelske vlade.

Sastanak će se održati uoči druge runde nuklearnih pregovora SAD i Irana, prenosi Tajms of Izrael.

"Premijer smatra da svi pregovori moraju da uključuju ograničenja balističkih raketa i prekid podrške iranskoj osovini", saopštio je kabinet Netanjahua.

Prethodno je bilo najavljeno da će Netanjahu boraviti u Vašingtonu od 18. do 22. februara.

U Omanu su u petak održani indirektni pregovori između Irana i SAD, sa ciljem smanjenja tenzija između dve zemlje koje su eskalirale nakon američkog bombardovanja iranskih nuklearnih objekata u junu prošle godine i nasilnog gušenja protesta u Iranu.

Iako detalji pregovora nisu javno objavljeni, Ministarstvo spoljnih poslova Omana saopštilo je da se ministar spoljnih poslova te zemlje Badr al-Busaidi odvojeno sastao sa iranskim kolegom Abasom Arakčijem, a zatim sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.

Prema izveštajima, razgovori su bili usmereni na pripremu terena za nastavak diplomatskih pregovora, ali nijedna strana nije dala zvanične izjave o sadržaju razgovora.

Pregovori u Maskatu označavaju prvi direktni diplomatski susret nakon vojne eskalacije u junu, a obe strane su izrazile oprezni optimizam u vezi sa budućim razgovorima.

Autor: A.A.

