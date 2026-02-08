El Al Izrael erlajns biće kažnjen zbog visokih cena karata tokom rata u Pojasu Gaze

Izraelsko telo za zaštitu konkurencije saopštilo je danas da planira da kazni nacionalnog avio-prevoznika El Al Izrael erlajns sa 121 milion šekela (oko 36 miliona evra) zbog, kako je navelo, prekomernih i nepoštenih cena avio-karata tokom rata u Pojasu Gaze.

Predložena kazna predstavlja maksimalni iznos dozvoljen zakonom, prenosi Rojters.

Antimonopolska agencija je navela da je analizirala period od 7. oktobra 2023. do maja 2024. godine i utvrdila da je El Al Izrael erlajns imao monopolsku poziciju na 38 od 53 linije koje je obavljao, uključujući letove za Njujork, London, Pariz, Bangkok i druge gradove u SAD, Evropi i Aziji.

Utvrđeno je da su cene karata porasle u proseku za 16 odsto, a na pojedinim linijama i do 31 odsto, pri čemu je naglašeno da je, zbog obustave letova većine stranih kompanija, El Al Izrael erlajns imao dominantan položaj na tržištu.

Iz kompanije El Al Izrael erlajns saopšteno je da "kategorički odbacuju" tvrdnje da su tokom rata naplaćivali preskupe karte.

