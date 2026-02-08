Zaharova: Neuspehe na bojnom polju Kijev zamenio terorističkim napadima na Ruse

Kijevski režim, svestan sopstvene nesposobnosti da postigne rezultate na bojnom polju, kompenzuje svoje neuspehe i poraze terorističkim napadima na civile i civilnu infrastrukturu u Rusiji, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je podsetila da je ruska strana uvek posmatrala terorističke napade kijevskog režima kao deo hibridnog rata.

"I tamo gde shvataju, a svakako shvataju da ne mogu da postignu rezultate na bojnom polju, gde ne uspevaju i očigledno neće uspeti, oni kompenzuju te neuspehe, te poraze, terorističkim napadima na civile, na civilnu infrastrukturu", naglasila je Zaharova za televiziju Rosija-1.

Autor: D.Bošković