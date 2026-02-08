Kina:Klizište u kojem je 10 ljudi poginulo izazvale kontinuirane padavine

Istragom kineskih vlasti ustanovljeno je da je klizište u u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan, u kojem je prošle godine poginulo 10 osoba, izazvano kontinuiranim padavinama koje su omekšale mulj na strmoj padini, preneli su danas kineski mediji.

Kako se navodi u izveštaju o istrazi, nije pronađena direktna veza između aktivnosti u obližnjem rudniku i katastrofe, prenela je agencija Sinhua.

Izveštaj, koji je objavilo lokalno odeljenje za prirodne resurse na godišnjicu nesreće, okarakterisao je klizište u selu Đinping, u okrugu Đunlijan, kao složenu prirodnu katastrofu.

Klizište se obrušilo na selo 8. februara 2025. godine, pri čemu je 10 osoba poginulo, 19 nestalo, a dve su povređene, podsetila je agencija.

Autor: D.Bošković