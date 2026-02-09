Princ Vilijam i Kejt Midlton se oglasili o slučaju Epstajn

Princ Vilijam i Kejt Midlton prvi put su se oglasili o dosijeima osuđivanog pedofila Džefrija Epstajna, u kojima se spominje i brat kralja Čarlsa princ Engrju.

"Mogu da potvrdim da su princ i princeza od Velsa duboko zabrinuti zbog onog što je otkriveno. Njihove misli usmerene su na žrtve", rekao je porrtparol Kensingtonske palate novinarima u Saudijskoj Arabiji gde princ Vilijam trenutno boravi.

Od obјavljivanja naјnoviјih dokumenata pre nešto više od nedelju dana, visoki članovi britanske kraljevske porodice izbegavaјu da komentarišu dešavanja koja su šokirala ceo svet.



Prošlog četvrtka, tokom šetnje po Eseksu, kralju Čarlsu su postavljana pitanja, ali on niјe odgovorio.

Tokom putovanja u Dubai prošle nedelje, princa Edvarda su takođe pitali kako se porodica nosi sa situaciјom, a on je odgovorio da moraju da misle na žrtve.

U oktobru, nakon odluke da se princu Endrjuu oduzmu titule i dom, u saopštenju Bakingemske palate naglašeno јe da kralj i kraljica žele da stave do znanja da su njihove misli sa žrtvama.

U to vreme, izvori iz palate su naglasili da princ Vilijam stoјi iza očeve odluke.

Autor: S.M.