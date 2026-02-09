AKTUELNO

LAVROV GOTOVO UVEREN: Sumnjam da će Amerika podržati raspoređivanje evropskih snaga u Ukrajini

Izvor: Teleegraf, Foto: Tanjug AP/Pavel Bednyakov ||

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izrazio je uverenje da Sjedinjene Države neće obezbeđivati vojnu podršku trupama evropskih intervenista u Ukrajini.

„Lideri Velike Britanije Kir Starmer i Francuske Emanuel Makron, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, otvoreno se hvale da će tamo biti raspoređene ‘ekspedicione snage’ intervenista i da će postojati ‘automatska garancija’ da će SAD pružiti vojnu podršku. Neću sada ulaziti u to, kako o tome razgovaramo sa Amerikancima. Ali smo ih pitali — da li je to zaista tako? Uopšte ne sumnjam da odgovor za Evropljane i Vladimira Zelenskog neće biti pozitivan“, izjavio je Lavrov u intervjuu televiziji NTV.

„A šta je sa suštinom tog režima? Da li će ostati režim koji je zabranio ruski jezik u svim sferama — u obrazovanju, medijima, kulturi, svakodnevnom životu, koji je zabranio kanonsku Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, i koji zakonski podstiče ideologiju i praksu nacizma, uključujući ritualne bakljade i druge satanističke postupke? Takav režim će ostati? Znači, oni žele da pruže garancije bezbednosti upravo tom režimu“, dodao je Lavrov, uz napomenu da su do Vašingtona stigli ovi argumenti Moskve.

Autor: D.Bošković

