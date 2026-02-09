Mrtvo telo usvojenje ćerke vozila preko granice: Monstruozni čin majke, zlostavljala i izgladnjavala devojčicu (8)

Majka iz Vašingtona osuđena je na 32 godine zatvora zbog ubistva svoje osmogodišnje usvojene ćerke, koju je prethodno zlostavljala i prevezla telo preko državnih granica.

Majka iz Vašingtona koja je priznala da je ubila svoju osmogodišnju usvojenu ćerku a potom telo devojčice prevezla preko državnih granica u U-Haul prikolici osuđena je na više od tri decenije zatvora.

Mandie Miler (36) osuđena je u petak na 32 godine zatvora u okrugu Spokane nakon što je priznala krivicu za ubistvo iz nasilja, drugo stepensko zlostavljanje deteta i dva slučaja nezakonitog lišavanja slobode u vezi sa smrću svoje nećake i usvojene ćerke, Meele Miler, prenosi KREM.

Milerova i njen dečko, Aleksander Kurmojarov, uhapšeni su u Južnoj Dakoti u decembru 2022. godine, nakon što su vlasti saznale da putuju iz Vašingtona ka rezervatu Pine Ridge sa telom devojčice u U-Haul prikolici. Policiju je alarmirao pogrebni dom kada su par dovozio kovčeg sa posmrtnim ostacima devojčice, ali bez odgovarajuće dokumentacije za sahranu, navodi se u sudskim dokumentima. Par je kasnije priznao da je kovčeg sa Mandijinom malom ćerkom bio u prikolici.

Prvobitno su optuženi da nisu prijavili smrt deteta, ali su tužioci naknadno podigli optužnice za drugo stepensko ubistvo protiv oboje, saopštio je zvaničnik zatvora u Južnoj Dakoti. Tokom ispitivanja, par je davao kontradiktorne izjave.

Kurmoyarov je policiji u Mičelu rekao da je Meela preminula na Noć veštica u Airway Heightsu u Vašingtonu, dok je Milerova tvrdila da je devojčica umrla nekoliko nedelja ranije, 10. septembra.



On je priznao da nisu potražili medicinsku pomoć niti obavestili vlasti jer su ''hteli da provedu više vremena s njom'' i bojali se da će imati problema sa zakonom, saopštila je policija.

Istraga je utvrdila da je Meela mesecima trpela zlostavljanje, sve dok nije postala toliko slaba da je preminula u septembru 2022. godine u njihovom domu u Vašingtonu.

- Optužena je zapostavljala, zlostavljala i izgladnjivala osmogodišnju devojčicu - rekla je zamenica tužioca okruga Spokane, Emilija Salivan, prilikom izricanja presude, prenosi KREM. - Kada su policajci u Južnoj Dakoti pronašli telo u kovčegu u U-Haul prikolici, devojčica je imala samo 12 kilograma.-

Salivan je dodala da su kućne kamere snimile zlostavljanje, uključujući i snimke na kojima je Meela satima bila vezana i pričvršćena za auto-sedište plastičnim vezicama.



- Činjenice pred ovim sudom su nesporne. Napadali su je, izgladnjivali, vezivali, mučili i ubili - rekla je ona.

Andrea Miler, biološka majka Meele, sa suzama je osudila sestru tokom izricanja presude.

- Učinila si ovo bez ikakvog kajanja, ubila si moje treće dete, moju prelepu ćerku, Meelu Rouz Miler - rekla je.

- Ime je dobila po našoj sestri, Ameliji Rouz Miler, mojoj najboljoj prijateljici, sestri i tetki moje dece, marinac koja je umrla 2013. godine sa 23 godine.-

Ožalošćena majka je takođe ponudila oproštaj: - Opraštam ti, i Isus Hristos te voli. I molim se da se ovo nikada više ne dogodi nekom detetu.-

Međutim, sudija Rašel Anderson je osudila Milerovu na 32 godine dve više od predloga tužilaštva.

- Ovde smo jer je mala devojčica mučena, izgladnjivana, a njeni interesi nisu zaštićeni - rekla je Anderson.

- Kao roditelj, ovo je najgori mogući zločin koji neko može počiniti nad sopstvenim detetom, usvojenim detetom, članom porodice.-

Milerova se obratila sudu, govoreći o teškom detinjstvu u hraniteljskim porodicama, ali je malo govorila o svojim postupcima: - Moja ćerka nije zaslužila nikakvo zlostavljanje ili zapostavljanje od mene. Sigurno nije zaslužila ni od Aleksa - rekla je.



Kurmoyarov je takođe prihvatio sporazum o priznanju krivice, čime je izbegao mogućnost doživotne kazne, nakon što je priznao ubistvo, zlostavljanje i nezakonito lišavanje slobode, prenosi KREM.

Njegova presuda je zakazana za utorak.

Autor: D.Bošković