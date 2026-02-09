Starmer suočen sa pozivima da podnese ostavku zbog afere Epstajn: Britanskom premijeru se žestoko drma fotelja

Britanski premijer Kir Starmer suočava se s borbom da ostane na funkciji, jer je izložen snažnim kritikama zbog odluke da 2024. godine imenuje veterana Laburističke stranke Pitera Mandelsona za ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos njegovim vezama sa Džefrijem Epstajnom.

Postoji široko rasprostranjeno nezadovoljstvo zbog toga što je premijer imenovao Mandelsona, dugogodišnju ključnu figuru Starmerove Laburističke stranke, na tako osetljivu i visoko profilisanu poziciju. Starmer je smenio Mandelsona u septembru, nakon što su objavljeni mejlovi koji su pokazali da je održavao prijateljstvo s Epstajnom i nakon što je pokojni finansijer 2008. godine osuđen za seksualna krivična dela nad maloletnim osobama.

Međutim, Starmerova procena sada je pod lupom kao nikada ranije, nakon nedavnog objavljivanja miliona stranica dokumenata povezanih sa Epstajnom od strane Ministarstva pravde SAD, koji su pokazali koliko su Mandelson i Epstajn bili bliski.

Lider Laburističke stranke u Škotskoj, Anas Sarvar, u ponedeljak je postao najnoviji laburistički poslanik koji je pozvao Starmera da podnese ostavku.

Princ, ambasador, visoke diplomate, vrhunski političari. Sve ih je srušila Epstajnova dokumentacija. I svi su u Evropi.

Osim bivšeg princa Endrua, nijedan se ne suočava s optužbama za seksualna nedela. Poput Mandelsona, oni su pali zbog održavanja prijateljskih odnosa s Epstajnom nakon što je postao osuđeni seksualni prestupnik.

Starmer nije poznavao Epstajna.

Šta treba znati:

Ko bi zamenio Starmera ako podnese ostavku? Iako se nije pojavio jasan favorit, postoje potencijalni kandidati: ministar zdravlja Ves Striting, otvoreni glas vlade za kojeg se priča da ima ambicije za najvišu funkciju; bivša zamenica premijera Anđela Rejner, koja uživa značajnu podršku unutar stranke, ali je podnela ostavku zbog poreske greške; i bivši ministar u vladi Endi Bernam, popularni gradonačelnik šireg područja Mančestera, presdtavnik centrističke levice, koji se već dugo smatra potencijalnim Starmerovim rivalom.

Šta je Mandelson uradio? Dokumenti koje je prošle nedelje objavilo Ministarstvo pravde SAD novo ukazuju na to da je Mandelson delio osetljive vladine informacije s Epstajnom nakon globalne finansijske krize 2008. godine, i uključuju zapise o uplatama u ukupnom iznosu od 75.000 dolara u 2003. i 2004. godini, koje je Epstajn izvršio na račune povezane sa Mandelsonom ili njegovom suprugom. Tu su i šaljive poruke koje ukazuju na mnogo prisniji odnos sa Epstajnom nego što je Mandelson ranije priznao.

Šta sledi? Starmer pokušava da ubedi članove svoje stranke da ga podrže, ali ga očekuje niz prepreka. Jedna bi mogla da se ukaže kada britanska vlada objavi dosijee koji se odnose na proveru Mandelsonovog imenovanja. Starmer će se nadati da će oni pokazati razmere Mandelsonovih laži o njegovim vezama sa Epstajnom. Ukoliko se to ne dogodi, to bi mogla biti tačka visokog rizika za premijera.

Autor: A.A.