Haos na protestima u Milanu zbog Zimskih olimpijskih igara: Hiljade ljudi na ulicama, vodeni topovi i hapšenja

U Italiji se dešava haos zbog Zimskih olimpijskih igara i prisustva američkih ICE agenata. Šest osoba je uhapšeno nakon što se policija sukobila sa demonstrantima u Milanu, jednom od gradova domaćina Zimskih olimpijskih igara, tokom prvog dana takmičenja.

Hiljade ljudi izašlo je u subotu na ulice ovog severnoitalijanskog grada kako bi protestovalo protiv Igara i niza drugih pitanja, uključujući rast troškova života. Neki demonstranti su ispaljivali vatromet i bacali kamenice na policiju, koja je odgovorila upotrebom vodenih topova.

Ovo se dešava nakon što je vlada pooštrila zakone o protestima posle demonstracija održanih prošlog vikenda u Torinu, u kojima je, prema zvaničnim podacima, povređeno više od 100 policajaca.

ICE at the Milano-Cortina 2026 Olympics is no longer just "agents on security"



It’s become a global symbol: "a militia that kills" (Milan Mayor Giuseppe Sala’s quote), "not welcome" (Lombardy Governor), with protests involving stones, flares, and water cannons right outside the… pic.twitter.com/IAfoSk3QhU — Niakris (@13_niakris) 08. фебруар 2026.

U međuvremenu, vlasti istražuju sumnju na sabotažu na železničkoj mreži u severnoj Italiji u subotu.

Premijerka Đorđa Meloni izjavila je da su oni koji protestuju protiv Olimpijskih igara "neprijatelji Italije" i da su slike demonstracija "završile na televizijama polovine sveta", dok su hiljade drugih Italijana naporno radile kako bi takmičenje bilo uspešno, prenosi BBC.

Rekla je da se to dogodilo "nakon što su drugi blokirali železničke kablove kako bi sprečili polazak vozova".

Potpredsednik vlade Mateo Salvini opisao je učesnike sukoba u Milanu kao "kriminalce".

"Samo nekoliko dana nakon sramnog nasilja u Torinu, novi sukobi, novi napadi na pripadnike snaga reda", rekao je on.

"Ponosni smo što smo se zalagali za novi bezbednosni paket koji će omogućiti još efikasnije intervencije protiv huligana i kriminalaca."

Demonstracije u Torinu, koje su bile organizovane kao odgovor na iseljenje neformalnog društvenog centra, počele su mirno, ali su kasnije prerasle u nasilje kada su se naoružane grupe sukobile sa policijom. Više od 30 osoba je uhapšeno.

Jedan policajac je napadnut čekićem, što je Meloni opisala kao pokušaj ubistva.

Novi bezbednosni paket, koji je usvojen u četvrtak po ubrzanoj proceduri kao odgovor na nasilje u Torinu, omogućava policiji da zadrži osumnjičene za izazivanje nereda do 12 sati pre demonstracija, kako bi se sprečilo širenje nemira. Kritičari su ovaj paket nazvali represivnim.

Većina učesnika subotnjih protesta u Milanu marširala je mirno. Jedna od demonstrantkinja, Frančeska Misana, izjavila je za agenciju AFP da Olimpijske igre "više nisu održive ni sa ekološke ni sa društvene tačke gledišta, njihovo vreme je prošlo".

"Ove Igre su promovisane kao održive i bez troškova", rekao je za AFP organizator protesta Alberto di Monte. Dodao je da su Igre raspoređene na više lokacija i da su milijarde potrošene na puteve umesto na zaštitu planina.

