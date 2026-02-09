Kralj Čarls okreće leđa bratu: Policija dobila podršku u istrazi protiv bivšeg princa Endrua

Bakingemska palata saopštila je da je spremna da pomogne policiji u njenoj proceni optužbi protiv Endrua Mauntbatena-Vindzora, prenosi Sky News.

Policija ispituje tvrdnje da je on delio poverljiva dokumenta sa Džefrijem Epstajnom dok je bio na funkciji britanskog trgovinskog izaslanika.

Bivši princ Endru je oduvek negirao bilo kakve optužbe za neprimereno ponašanje u vezi s Epstajnom.

"Kralj je jasno stavio do znanja, kako rečima tako i bez presedana preduzetim postupcima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje i dalje izlaze na videlo u vezi sa ponašanjem gospodina Mauntbatena-Vindzora", navodi se u saopštenju Palate.

"Iako su konkretne tvrdnje pitanje na koje treba da odgovori sam gospodin Mauntbaten-Vindzor, ukoliko nam se obrati policija, spremni smo da im pružimo podršku, kao što biste i očekivali."

"Kao što je ranije rečeno, Njihova Veličanstva su mislima i saosećanjem bila, i ostaju, uz žrtve svih oblika zlostavljanja."

Razmena mejlova od 30. novembra 2010. godine, deo najnovijeg objavljivanja Epstajnovih dosijea, sugeriše da je Endru prosledio Epstajnu "izveštaje sa poseta Vijetnamu, Singapuru, Hongkongu i Šenženu", koji se odnose na posetu koju je u to vreme obavio u Jugoistočnoj Aziji.

Podsetimo, u najnovijim puštenim dokumentima u slučaju Epstajn, našle su se šokantne fotografije bivšeg princa Endrua kako kleči nad ženom, a kroz prepiske se vidi da su bivši princ i seksualni prestupnik bili bliski prijatelji i provodili mnogo vremena zajedno.

Autor: A.A.