STIGLA NASLEDNICA! Kim Džong Un uvodi ćerku u državni aparat: Tinejdžerka koja uz oca nadgleda nuklearne rakete

Južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS) tvrdi da je proces sukcesije u Severnoj Koreji ušao u završnu fazu.

Glavna figura te promene je Kim Džu Ae, tinejdžerska ćerka Kim Džong Una, koja se sve češće pojavljuje kao zvanični, mada još uvek interno imenovani naslednik.

Od simbola do donosioca odluka

Dok su njena prva pojavljivanja u javnosti pre par godina tumačena kao simbolika i propaganda, novi podaci ukazuju na suštinsku promenu. Kim Džu Ae (13) sada aktivno učestvuje u državnim poslovima:

Uvid u politiku: Obaveštajni izvori navode da je počela da iznosi mišljenja o političkim odlukama unutar partije.

Vojna veza: NJen lik se sistematski povezuje sa nuklearnim kapacitetima zemlje – fotografije sa lansiranja balističkih raketa šalju jasnu poruku o "nuklearnom kontinuitetu" dinastije.

Protokol: Promena u načinu na koji joj se državni mediji obraćaju sugeriše da ona više nije "voljena ćerka", već politička figura u usponu.

Šta je sa Kim Jo Džong?

Iako se godinama spekulisalo da će sestra Kim Džong Una preuzeti vlast, fokus je sada potpuno usmeren na ćerku. Time bi se zadržao direktni krvni kontinuitet dinastije Kim, uz presedan jer bi žena po prvi put postala vrhovni vođa.

Novi vojni adut: Nuklearna podmornica Paralelno sa jačanjem pozicije naslednice, Pjongjang demonstrira moć i kroz tehnička dostignuća. Kim Džong Un lično nadgleda izgradnju nove, masivne podmornice od 8.700 tona. Ovaj gigant, projektovan da nosi do 10 nuklearnih raketa, služiće kao dodatni garant stabilnosti režima koji će Kim Džu Ae jednog dana naslediti.

Autor: Dalibor Stankov