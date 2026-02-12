Velika akcija pariske policije: Razbijen lanac prevara u muzeju Luvr, među uhapšenima i zaposleni!

Francuska policija zadala je žestok udarac "muzejskoj mafiji" u Parizu! U velikoj akciji razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je mesecima harala najpoznatijim svetskim muzejom – Luvrom.

Pali zaposleni i vodiči

Uhapšeno je ukupno 10 osoba, a među njima su, na šok javnosti, i zaposleni u samom muzeju, kao i turistički vodiči. Oni se sumnjiče da su kineskim turistima prodavali lažne ulaznice i veštački "pumpali" ture, čime su muzej oštetili za ogromne sume.

Zaplenjeno pravo bogatstvo!

Policija je prilikom hapšenja ostala zatečena onim što je pronašla kod osumnjičenih. Kako prenosi Euronews, zaplena izgleda kao iz akcionih filmova:

- 130.000 evra u kešu;

- Skoro 200.000 evra na bankovnim računima;

- Tri luksuzna vozila i brojni bankarski sefovi puni novca!

Haos u Luvru ne prestaje

Uprava muzeja je potvrdila da su uveli "anti-prevarni plan" kako bi sprečili dalje krađe, ali ovaj skandal dolazi u najgorem trenutku. Luvr je već nedeljama u žiži javnosti zbog štrajkova zaposlenih, ali i drastičnog poskupljenja ulaznica za posetioce van Evrope – sa 22 na čak 32 evra!

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo da li je u ovaj lanac bilo uključeno još ljudi iz samog vrha muzeja.

Autor: Dalibor Stankov