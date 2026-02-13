Nova ostavka u britanskoj vladi zbog slučaja Epstajn: Žrtvuje ih da bi sačuvao sopstvenu poziciju

Šef britanske državne službe i sekretar Kabineta premijera Kris Vormald podneo je u četvrtak ostavku, a predsednik vlade Velike Britanije Kir Starmer saopštio je da je odluka doneta sporazumno i u dogovoru, dok opozicija ocenjuje da je Vormald poslednja osoba u nizu koju je Starmer žrtvovao kako bi "sačuvao sopstvenu poziciju".

Vormald je poručio da mu je bila "čast i privilegija" da 35 godina radi u državnoj službi i da predvodi administraciju kao sekretar Kabineta.

Starmer, koji je Vormalda postavio na dužnost u decembru 2024. godine, zahvalio mu je na "podršci tokom protekle godine".

Kabinet premijera naveo je da je reč o "zajedničkoj odluci", dok su, kako navodi BBC, britanski mediji prethodnih meseci izveštavali o navodnom nezadovoljstvu u Dauning stritu njegovim radom.

Prilikom imenovanja, Starmer je naveo da će Vormald imati zadatak da sprovede "temeljnu reformu britanske države", ali su pojedini analitičari dovodili u pitanje da li je dugogodišnji karijerni državni službenik pogodan za tako obimne promene.

Vormald je, ističe britanski javni servis, bio nadležan i za proveru procedura u vezi sa imenovanjem Pitera Mandelsona za ambasadora u Sjedinjene Američke Države, što je izazvalo političke polemike i dovelo do odlaska još dvoje visokih saradnika premijera poslednjih dana.

Liderka konzervativaca Kemi Badenok ocenila je da je Vormald "najnovija osoba koju je Starmer žrtvovao kako bi zaštitio sopstvenu poziciju".

Vormaldov odlazak usledio je nakon što su prethodnih dana funkcije napustili Starmerov bliski saradnik Morgan Meksvini i direktor za komunikacije Tim Alan, posle novih polemika u vezi sa odnosom Mandelsona sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Imenovanje Mandelsona za ambasadora u Vašingtonu izazvalo je kritike i unutar Laburističke stranke, uključujući pozive iz Škotske da Starmer preispita tu odluku.

Starmer je poručio da nema nameru da se povuče i da ostaje posvećen sprovođenju vladine politike.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstajna.

Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Epstajn je pronađen obešen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

Autor: Marija Radić