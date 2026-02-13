AKTUELNO

TRAMP ČESTITAO VUČIĆU DAN DRŽAVNOSTI: Moćna poruka američkog predsednika

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa povodom Dana državnosti Republike Srbije.

U čestitki se kaže:

„Poštovani gospodine predsedniče, U ime naroda Sjedinjenih Američkih Država, upućujem najiskrenije čestitke Vama i narodu Srbije povodom Dana državnosti koji obeležavate 15. februara. Tokom gotovo čitavih 250 godina slobode Sjedinjenih Američkih Država, Srbija nam je bila dobar prijatelj. Srbija je, zapravo, bila prva strana država čija se zastava vijorila na počasnom mestu iznad Bele kuće. Sjedinjene Američke Države posvećene su daljem jačanju našeg čvrstog prijateljstva, dok zajedno radimo na povećanju trgovinske razmene i investicija i unapređenju ekonomskog prosperiteta naših građana“, navodi se u čestitki predsednika Trampa

