Putnici se potukli usred leta, sevale pesnice: Avion morao hitno da promeni rutu i sleti u drugu zemlju

Haotičan snimak pokazuje trenutak kada je došlo do tuče između putnika na letu Jet2 za Veliku Britaniju u četvrtak, zbog čega je avion bio primoran da hitno sleti.

Let LS896, koji je leteo od Antalije u Turskoj do Mančestera u Engleskoj, preusmeren je u Belgiju nakon onoga što je avio-kompanija opisala kao "užasno ponašanje" dva "destruktivna" putnika na letu, rekli su predstavnici za medije.

"Putnike je policija izvela iz aviona u Briselu i let je nastavio za Mančester", rekli su iz avio-kompanije.

Na snimku koji kruži mrežama vidi se kako se putnici tuku dok ostali putnici vrište.

Nije bilo odmah jasno šta je izazvalo tuču. Međutim, očevidac je tvrdio da je muški putnik ranije tokom leta upućivao rasističke komentare.

"Od početka leta, putnik koji je sedeo iza nas počeo je da daje rasističke komentare, dovoljno tiho da ga drugi nisu mogli jasno čuti, ali dovoljno glasno da mi možemo", tvrdio je putnik.

Prema rečima očevidca, tenzije su eskalirale nakon što čovek - koji je navodno pio - nije mogao da kupi cigarete u avionu i postao je agresivan.

Članovi kabinskog osoblja pokušali su da smire situaciju, ali je sukob na kraju prerastao u fizički obračun.

Jet2 je potvrdio da su obe osobe stavljene na listu avio-kompanije kojima je zabranjeno letenje.

"Možemo da potvrdimo da će dvojici putnika koji ometaju letenje biti doživotno zabranjeno letenje sa nama", poručili su.

Autor: S.M.