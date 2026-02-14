UBISTVO ŠOKIRALO ITALIJU Baka prijavila da joj prijateljice nema mesec dana, sin izneo bizarne tvrdnje, a onda je isplivala JEZIVA ISTINA

Motiv ubistva još uvek nije poznat, ali se istražuje eventualna finansijska zavisnost kao mogući uzrok sukoba.

Osumnjičeni je inicijalno tvrdio da je majku pronašao mrtvu, ali je kasnije priznao zločin.

Italiju je potresao zločin u mestu Piobesi Torinese, u provinciji Torino, gde je 58-godišnji Marko Paventi priznao da je ubio majku Enriku Bardoti i potom zakopao njeno telo u šumi. Slučaj je otkriven nakon što je zabrinuta prijateljica prijavila njen nestanak, jer joj se žena više od mesec dana nije javljala.

Prema navodima italijanskih medija, sin je nakon višesatnog ispitivanja pred policijom i tužilaštvom priznao zločin i pokazao mesto gde je sakrio telo u šumskom području oko deset kilometara od Torina.

Alarm podigla prijateljica

Kako prenose istražni izvori, upravo je prijateljica žrtve posumnjala da se nešto ozbiljno dogodilo. Pre nekoliko dana obratila se stanici Karabinjera u Karinjanu i prijavila nestanak. Pre toga niko iz porodice nije alarmirao policiju.

Sin je ubrzo lociran, a tokom ispitivanja prvo je tvrdio da je majku pronašao mrtvu i da ju je sahranio bez prijave smrti jer je živeo isključivo od njene penzije. Međutim, potom je priznao ubistvo.

Prema saopštenju tužilaštva, zločin se dogodio sredinom januara u Piobesi Torinese, a telo je zakopano u šumi u blizini kuće u kojoj su zajedno živeli.

Motiv pod istragom, sledi obdukcija

Istražitelji sada utvrđuju da li je finansijska zavisnost od majčine penzije bila motiv ubistva ili su u pitanju porodični sukobi i drugi razlozi. U narednim danima biće obavljena obdukcija kako bi se precizno utvrdio uzrok smrti.

Slučaj je šokirao lokalnu zajednicu, a istraga se nastavlja kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog teškog porodičnog zločina.

Autor: S.M.