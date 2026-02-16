U Indiji počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji: Učestvuje 20 šefova država i vlada, OVO su ciljevi

U Indiji danas počinje petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju.

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, uključujući francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.

Organizatori su rekli da je indijski samit o uticaju veštačke inteligencije prvi takav samit koji se održava na globalnom jugu, a na kojem se razmatra tehnologija koju razvijaju i kojom dominiraju bogate kompanije sa sedištem u bogatim zemljama, preneo je AP.

Agencija navodi da se samit održava u ključnom trenutku jer veštačka inteligencija brzo transformiše ekonomije, preoblikuje tržišta rada i pokreće pitanja o propisima, bezbednosti i etici.

Samit o veštačkoj inteligenciji, koji je prethodno održan u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Južnoj Koreji, evoluirao je daleko od svojih skromnih početaka kada je bio u formatu sastanka usko fokusiranog na bezbednost najsavremenijih sistema veštačke inteligencije.

Indija, najmnogoljudnija nacija na svetu i jedno od najbrže rastućih digitalnih tržišta, samit smatra prilikom da se projektuje kao most između razvijenih ekonomija i globalnog juga, navodi američka agencija.

"Cilj je jasan: veštačka inteligencija treba da se koristi za oblikovanje čovečanstva, inkluzivni rast i održivu budućnost", rekao je indijski ministar za elektroniku i informacione tehnologije Ašvini Vaišnau.

Očekuje se da će samitu prisustvovati i izvršni direktori Gugla, OpenAi, Majkrosofta i drugih.

Ne očekuje se da će indijski samit o uticaju veštačke inteligencije rezultirati zajedničkim obavezujućim političkim sporazumom.

Verovatnije je da će se događaj završiti neobavezujućom deklaracijom o ciljevima razvoja veštačke inteligencije, navodi AP.

Samiti o veštačkoj inteligenciji su se razvili od prvog sastanka u novembru 2023. godine, nepunih godinu dana nakon pokretanja ChatGPT-a.

Autor: Marija Radić