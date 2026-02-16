AKTUELNO

Svet

POBEGLA OD RATA, PA UBIJENA U AMERICI: Krvnik je upucao pred braćom i sestrama

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Printscreen društvene mreže ||

Osumnjičeni je pobegao nakon zločina, ali je kasnije uhapšen.

Dvadesetjednogodišnja ukrajinska izbeglica Katerina Tovmaš i njen dvadesetosmogodišnji partner ubijeni su iz vatrenog oružja u Severnoj Karolini 4. februara. Tragedija se dogodila u porodičnoj kući, prema rečima lokalne policije i brata žrtve, Mihaila Tovmaša, objavili su ukrajinski mediji.

Ubica naterao Katerininog brata da ga odvede u njenu sobu
Prema rečima istražitelja, osumnjičeni je dvadesetpetogodišnji Kejleb Gejden Fosno, bivši dečko ubijene devojke. Veruje se da je doputovao iz Ohaja i provalio u kuću preko noći. U kući su u tom trenutku bila i najmlađa deca porodice: dve sestre školskog uzrasta i njihov šestogodišnji brat.

Policija kaže da je muškarac probudio decu i naterao dečaka da ga odvede u sobu njegove sestre, nakon čega je ispalio nekoliko hitaca. Katerina Tovmaš i njen partner su poginuli na licu mesta.

Pobegla od rata

Osumnjičeni je pobegao nakon zločina, ali je kasnije uhapšen. Optužen je za provalu i dvostruko ubistvo. Katerina Tovmaš je poreklom iz Bile Crkve i živi u Sjedinjenim Državama oko dve godine.

„Izbeglica koja je pobegla od rata u Ukrajini tražeći sigurnost u Sjedinjenim Državama ubijena je u svom domu u Severnoj Karolini. Ovo je drugi put u poslednjih godinu dana da je muškarac ubio Ukrajinku koja je tražila utočište u toj državi“, objavio je brat žrtve, Mihailo, na društvenim mrežama.

U avgustu prošle godine, Ukrajinka Irina Zaruckaja je takođe ubijena u istoj državi.

Autor: Jovana Nerić

#Katerina Tovmaš

#Ubistvo

#Zločin

#ukrajkinka

POVEZANE VESTI

Hronika

POZNAT IDENTITET UBIJENOG U ZEMUNU! Na snazi 'Vihor 3' - Napadač ga upucao, pa pobegao

Hronika

UMRO VLASNIK KAFANE (56) KOJI JE UPUCAN U JAGODINI: Lekari nisu uspeli da ga spasu! Jedan od gostiju ranjen u stomak, drugi u noge - NAPADAČ U BEKSTVU

Hronika

HOROR U SREMSKOJ MITROVICI: Muškarac (75) posle svađe poznaniku smrskao glavu palicom

Hronika

'POBEGAO IZ ZATVORA '93, UHAPŠEN 7 GODINA KASNIJE U BIH' Objavljeni novi detalji iz dosijea Alije Balijagića: Jedan je posebno šokantan

Svet

Mučena, zadavljena, pa spaljena! Jezivo ubistvo potreslo je ceo svet: Monstrum je telo ostavio u šumi

Hronika

DEČAKA KOG JE CRNI AUDI UDARIO U NOVOM BEOGRADU PREBACUJU U TIRŠOVU: Najnovije informacije o stanju deteta (9) koje je na aparatima