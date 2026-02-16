AKTUELNO

Sumnjiva koverta pronađena u Netanjahuovoj kancelariji: Drama u Jerusalimu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mahmoud Illean ||

Sumnjiva koverta pronađena je u kancelariji izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Jerusalimu, preneo je danas Tajms of Izrael, pozivajući se na Odeljenje za bezbednost i vanredne situacije Kancelarije premijera.

Rečeno je da su sumnjivu kovertu pronašli službenici obezbeđenja u kancelariji premijera u Jerusalimu tokom inspekcije.

Navodi se da je sa kovertom postupano u skladu sa protokolom.

"Nije bilo opasnosti ni za jednog od zaposlenih", navodi Kancelarija izraelskog premijera.

