HOROR U ITALIJI! Majka telo ćerke (2) vozila satima u automobilu, dete pre smrti živelo pakao: Ovako je htela da slaže policiju

Telo devojčice (2) pronađeno je prošle nedelje u italijanskom mestu Boriđigeri, a zbog ubistva iz nehata uhapšena je njena mama Manuela (43).

Prema prvim rezultatima istrage, devojčica je umrla između 8. i 9. februara. Obdukcija tela zakazana je za danas u Sanremu.

Na telu devojčice pronađene su modrice, koje su, prema preliminarnom spoljnom pregledu, nastale od tupih predmeta, a ne od pada kako je tvrdila majka.

Majka Manuela, nalazi se u pritvoru zbog sumnje na ubistvo iz nehata. Prema nalogu istražnog sudije iz Imperije, žena je putovala automobilom od kuće svog partnera Manuela I. (42) iz Perinalda, do Borđigere dok je njeno dete već bilo mrtvo u vozilu. Njen partner je takođe pod istragom, a policija je detaljno pretražila i njegovu kuću.

Majka je policiji ispričala da je pozvala pomoć kada je shvatila da njena ćerka imala probleme s disanjem, međutim, kada su lekari stigli, shvatili su da je devojčica mrtva već nekoliko sati.

Policija veruje da je dete umrlo u Manuelovoj kući i da je naknadno prebačena u majčinu kuću gde je i živela.

Majka ima još dvoje dece, uzrasta devet i 10 godina. Tokom ispitivanja, u početku je tvrdila da je devojčica pala niz stepenice, ali pregled tela i video-snimci nadzornih kamera pokazali su da su modrice rezultat namernih udaraca, od kojih su neki naneti tupim predmetima.

Očekuje se da će rezultati odbukcije da razjasne sve okolnosti smrti deteta.



Autor: Jovana Nerić