HOROR U NEMAČKOJ! Kamiondžija iz Doboja stradao u jezivoj nesreći

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na nemačkom autoputu Autobahn A9, u blizini Lajpcig, u kojoj je život izgubio vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 4.25 časova u smeru Minhena.

Teretno vozilo kompanije iz Doboja, koje je prevozilo tešku građevinsku mašinu, iz za sada neutvrđenih razloga sletelo je sa kolovoza.

Kamion je najpre udario u zaštitnu ogradu, potom prešao sve tri trake autoputa, probio i drugu ogradu i završio u jarku pored puta. Prilikom prevrtanja došlo je do pomeranja tereta, a prema navodima nemačkih medija, 44-godišnji vozač je najverovatnije ostao priklješten ispod mašine i preminuo na licu mesta.



Saobraćaj satima obustavljen, istraga u toku

Na mesto nesreće odmah su izašle spasilačke ekipe i vatrogasci. Zbog složenog izvlačenja kamiona i teškog tereta, saobraćaj na ovoj deonici autoputa bio je otežan i delimično obustavljen više sati.

Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka policijske istrage. Ispituje se da li su na tragediju uticali tehnički problemi, stanje kolovoza ili eventualni zamor vozača.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, nastradali vozač iza sebe je ostavio porodicu i jedanaestogodišnjeg sina, što je ovu tragediju učinilo još potresnijom.

Autor: D.Bošković