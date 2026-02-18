AXIOS UPOZORAVA: Novi rat na Bliskom istoku mogao bi uskoro da počne

Američki portal Axios izveštava da je administracija Donalda Trampa „bliža velikom ratu na Bliskom istoku nego što većina Amerikanaca shvata“ i da bi „on mogao uskoro da počne“

Trampova administracija se približava sukobu velikih razmera sa Iranom, a zvaničnici upozoravaju da bi udari mogli uslediti u roku od nekoliko nedelja.

BREAKING: Axios reports that the Trump administration is 'closer to a major war in the Middle East than most Americans realize' and that 'it could begin very soon'

Donald Tramp je kombinovao zastoj u nuklearnim pregovorima sa velikim gomilanjem američke vojske u regionu, uključujući nosače aviona, ratne brodove i stotine borbenih aviona. Potencijalna operacija bi verovatno bila šira i duža od nedavnih ograničenih udara na drugim mestima.

Savetnici, uključujući Džareda Kušnera, nedavno su se sastali sa iranskim ministrom spoljnih poslova, ali praznine i dalje postoje. Potpredsednik DŽ. D. Vens je nagovestio da bi diplomatija uskoro mogla da završi svoje.

Bez proboja na vidiku i snaga na mestu, rizik od neposredne vojne akcije raste.

Autor: Marija Radić