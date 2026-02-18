AXIOS UPOZORAVA: Novi rat na Bliskom istoku mogao bi uskoro da počne

Nova vest potresla ceo svet.
Američki portal Axios izveštava da je administracija Donalda Trampa „bliža velikom ratu na Bliskom istoku nego što većina Amerikanaca shvata“ i da bi „on mogao uskoro da počne“
Trampova administracija se približava sukobu velikih razmera sa Iranom, a zvaničnici upozoravaju da bi udari mogli uslediti u roku od nekoliko nedelja.
BREAKING: Axios reports that the Trump administration is 'closer to a major war in the Middle East than most Americans realize' and that 'it could begin very soon' pic.twitter.com/KGzwDAWtI2— The Spectator Index (@spectatorindex) 18. фебруар 2026.
Donald Tramp je kombinovao zastoj u nuklearnim pregovorima sa velikim gomilanjem američke vojske u regionu, uključujući nosače aviona, ratne brodove i stotine borbenih aviona. Potencijalna operacija bi verovatno bila šira i duža od nedavnih ograničenih udara na drugim mestima.
Savetnici, uključujući Džareda Kušnera, nedavno su se sastali sa iranskim ministrom spoljnih poslova, ali praznine i dalje postoje. Potpredsednik DŽ. D. Vens je nagovestio da bi diplomatija uskoro mogla da završi svoje.
Bez proboja na vidiku i snaga na mestu, rizik od neposredne vojne akcije raste.
Autor: Marija Radić