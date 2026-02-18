AKTUELNO

HOROR! Obezglavljeno telo žene pronađeno u blizini Firence

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Tijana Radojković ||

Obezglavljeno telo za sada neidentifikovane žene pronađeno je danas pored seoske kuće u opštini Skandiči, blizu Firence, saopštila je lokalna policija.

Telo je pronađeno u oblasti kojom je ranije upravljala lokalna filijala italijanskog Nacionalnog istraživačkog saveta (CNR), čije je sedište u Rimu, prenosi ANSA.

Kako javljaju italijanski mediji, prolaznik je prijavio da je pronašao telo oko podneva.

Prema policijskom saopštenju, ženi je odrubljena glava.

Na licu mesta je u toku uviđaj koji vrše karabinjeri.

Autor: D.Bošković

