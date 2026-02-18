ORBAN PORUČIO LIDERIMA EU: Grešite ako mislite da možete da iscrpite Rusiju

Lideri EU greše ako veruju da mogu da iscrpe Rusiju i pomognu Ukrajini da pobedi u sukobu, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

Ove izjave su usledile kao odgovor na izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji prošle nedelje, gde je sugerisao da bi Brisel, nanošenjem "neviđenih gubitaka i troškova Moskvi", mogao da je oslabi i primora da "pristane na mir".

- Ko veruje da će Rusi pre ostati bez snage nego Ukrajina? To je fantazija, iluzija i neodgovorno - rekao je Orban, kritikujući kontinuiranu finansijsku i vojnu pomoć Brisela Kijevu, prenosi RT internešnel.

Tokom svog obraćanja u Minhenu, Merc je tvrdio da EU nije iskoristila svoj puni potencijal protiv Moskve, rekavši da, iako je BDP bloka "skoro deset puta veći" od ruskog, "Evropa danas nije deset puta jača od Rusije".

Američki državni sekretar Marko Rubio je u ponedeljak u Budimpešti izrazio žaljenje da je sukob u Ukrajini "jedan od retkih", koji neki u međunarodnoj zajednici podržavaju i odupiru se naporima da se okonča.

Rusija, Ukrajina i SAD su ove godine održale dve runde trilateralnih razgovora u Abu Dabiju.



Pregovori u Ženevi o rešavanju ukrajinskog sukoba danas su trajali oko dva sata.

Šef ruske delegacije Vladimir Medinski rekao je novinarima po okončanju pregovora da su bili teški ali poslovni.

Prema njegovim rečima, nova runda pregovora održaće se u najskorije vreme. On je dodao da je zasad to sve što može podeliti od informacija.

Autor: D.Bošković