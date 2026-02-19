AKTUELNO

Svet

Kim Džong Un prisustvovao ceremoniji dodele raketnih bacača uoči partijskog kongresa

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Korean Central News AgencyKorea News Service via AP ||

Lider Severne Koreje Kim Džong Un prisustvovao je ceremoniji uručivanja višecevnih raketnih bacača velikog kalibra 600 milimetara u Pjongjangu, prenela je Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Ceremonija je održana na Trgu Doma kulture "25. april", a 50 raketnih bacača predalo je 50 predstavnika sektora municijske industrije u čast predstojećeg Devetog kongresa Radničke partije Koreje.

Kim Džong Un je lično pregledao oružje i vozio lansirno vozilo kako bi se uverio u stanje opreme.

Foto: Tanjug AP/Korean Central News AgencyKorea News Service via AP

Lider zemlje je u govoru istakao da raketni bacači "omogućavaju uspešno sprovođenje strateškog plana za brzi razvoj nacionalnog ratnog odvraćanja".

"Višecevni raketni bacači kalibra 600 milimetara su divna vojna oprema koja omogućava uspešno sprovođenje strateškog plana za brzi razvoj nacionalnog ratnog odvraćanja", rekao je Kim.

On je dodao da će predstojeći kongres "jasno odrediti plan za sledeću fazu i cilj jačanja samostalnih odbrambenih sposobnosti".

