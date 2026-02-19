VELIKA AKCIJA UKP: Uhapšen vlasnik firme, prodavao državnu imovinu i strpao milione u džep

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije (UKP), u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, lišili su slobode M. D. (76) iz Despotovca zbog sumnje da je oštetio državu radi lične koristi.

M. D., koji je vlasnik i zakonski zastupnik privrednog društva „Sloga“ DOO Novi Sad, tereti se za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Protivpravna korist veća od dva miliona dinara

Prema navodima policije, sumnja se da je M. D. u periodu od novembra 2020. do juna 2021. godine sproveo šemu kojom je prisvojio značajna novčana sredstva. On je, kako se sumnja, bez evidentiranja u poslovnim knjigama vršio neovlašćenu prodaju dobara drugom pravnom licu.

Ono što ovaj slučaj čini specifičnim jeste činjenica da su prodata dobra bila na korišćenju kod njegovog privrednog društva, dok je stvarni vlasnik tih dobara Republika Srbija.

Novac od ove prodaje, u ukupnom iznosu od 2.249.500 dinara, osumnjičeni nije uplatio na račun preduzeća ili države, već ga je zadržao za sebe.

Nastavak borbe protiv korupcije

Ovo hapšenje predstavlja nastavak opsežne akcije nadležnih organa na suzbijanju korupcije i privrednog kriminala u zemlji.

Osumnjičeni će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo u Kraljevu na dalje postupanje i saslušanje.

