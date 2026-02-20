Švajcarska od početka rata Ukrajini obezbedila oko 6,2 milijarde evra pomoći

AKTUELNO

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Babenko

Švajcarska je od početka rata u Ukrajini, od februara 2022. godine, toj zemlji obezbedila oko 6,2 milijarde evra humanitarne i finansijske pomoći, saopštilo je Federalno ministarstvo za ekonomske poslove, obrazovanje i istraživanje (EAER).

Oko polovine ukrajinskog stanovništva i dalje zavisi od međunarodne pomoći, navodi resorno ministarstvo, preneo je Svis info.

Švajcarska vlada je najavila da će podrška Ukrajini biti nastavljena i u narednim godinama, sa planom da u periodu između 2025. i 2036. godine dodatno bude obezbeđeno oko 5,2 milijarde evra kroz specijalni program pomoći.

