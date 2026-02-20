Evropska služba spoljnih poslova razotkrila pet najčešćih dezinformacija o ratu u Ukrajini

EUvsDisinfo objavio je analizu na temu dezinformacija kao globalne pretnje koju prenosimo u celosti.

Pet učestalih lažnih narativa koje Kremlj koristi da opravda i iskrivi sliku o svom ratu protiv Ukrajine.

Rusija već više od decenije sprovodi onlajn dezinformacije i FIMI kampanje (strano mešanje u informacije i manipulacija njima) protiv Evrope i Ukrajine. Nakon ilegalne invazije na Ukrajinu u punom obimu 24. februara 2022. godine, ove aktivnosti su naglo porasle u obimu i intenzitetu. Kremlj sada koristi manipulaciju informacijama kao ključno oruđe u svom sukobu sa Zapadom. Uporedo sa ratom u Ukrajini, Rusija vodi i agresivni informacioni rat protiv Evrope.

Uoči četvrte godišnjice invazije, ovaj pregled ispituje neke od najrasprostranjenijih manipulativnih narativa koje promoviše Kremlj, a pojačavaju usklađeni mediji i onlajn mreže. Mnogi od ovih narativa kruže još od 2014. godine, ali su i dalje aktivni i prilagodljivi.

Mit 1: „EU želi da se rat u Ukrajini nastavi“

Ideja o „ratnohušačkoj Evropskoj uniji“ je stub ruske manipulacije informacijama. Sa intenziviranjem mirovnih napora, intenzivira se i lažna tvrdnja da lideri EU žele da se rat odugovlači, uz navode da EU nastoji da poremeti mirovnu diplomatiju predsednika Donalda Trampa. Prema Kremlju, EU to čini iz „rusofobije“ – patološke mržnje prema svemu ruskom – i zato što lideri EU žele da transformišu Uniju u vojni savez.

Ove tvrdnje su lažne: u stvarnosti, EU se dosledno zalaže za pravedan, istinski mir u Ukrajini koji bi očuvao suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. Njeni koraci ka jačanju odbrambene industrijske baze su isključivo odbrambeni; ne postoje planovi da se EU pretvori u alternativu NATO-u.

Mit 2: „Rusija vodi posredni (proxy) rat protiv NATO-a“

Poruke iz Kremlja uporno tvrde da su NATO i „širi Zapad“ u ratu sa Rusijom i da se Ukrajina bori u „posredničkom ratu“ u ime Zapada. Po prvi put u istoriji, kako tvrde, Rusija se bori sama protiv čitavog Zapada; Rusija je, u ovoj verziji istorije, prava žrtva, a ne agresor.

Međutim, u stvarnom svetu, Rusija je ta koja je pokrenula ničim izazvanu i neopravdanu invaziju u punom obimu 22. februara 2022. godine, a Ukrajina je ta koja se od tada brani, uz podršku svojih zapadnih saveznika u skladu sa članom 51 Povelje UN. Predstavljanje ruske invazije kao posredničkog rata služi tome da se ničim izazvana agresija prikaže kao odbrambeni i legitiman potez.

Mit 3: „Evropska ekonomija je propala zbog antiruskih sankcija“

Evropa se prikazuje kao zemlja koja upada u „ekonomski ambis“ i „kolaps“ pod teretom pomoći Ukrajini i negativnog uticaja sopstvenih sankcija protiv Rusije. Mediji tvrde da obični Evropljani plaćaju cenu za nepromišljenu obustavu uvoza ruskih energenata o kojoj su odlučile „briselske elite“ ili „briselska birokratija“, ponovo iz patološke mržnje prema Rusiji. Fokusirajući se na „rusku pretnju“, lideri EU navodno skreću pažnju svojih građana sa unutrašnjih neuspeha.

Sankcije Rusiji uvedene su kao odgovor na ilegalnu agresiju Rusije na Ukrajinu, a ne iz navodne „rusofobije“ briselskih elita. Tvrdnju da sankcije štete samo Evropi, a ne Rusiji, pobijaju podaci koji pokazuju da ruska ekonomija pokazuje ozbiljne znake naprezanja, dok je EU kao celina pretekla Kinu kao drugi najveći globalni ekonomski akter po BDP-u u 2025. godini, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda.

Mit 4: „Ukrajina i njeni lideri su korumpirani“

Ovaj mit oslikava Ukrajinu kao endemski korumpiranu zemlju čiji potkupljivi lideri prodaju zapadno oružje na crnom tržištu i stavljaju u džep doniranu pomoć. Naročito kreativne neistine su tvrdile da je predsednik Zelenski koristio ilegalna sredstva da kupi Hitlerov Mercedes, vilu od kralja Čarlsa II, kao i još jedno imanje od američkog zabavljača Bila Kozbija.

Uz ove tvrdnje ne idu nikakvi dokazi jer – iznenađenje – nikakvi dokazi ne postoje. U slučaju „Hitlerovog Mercedesa“, stručnjaci za dezinformacije su, čini se, kreirali lažni medij – „Seattle Tribune“ – isključivo da bi proširili tu jednu lažnu optužbu. Kredibilni mediji su, međutim, razotkrili ove tvrdnje. Na primer, BBC je istražio navodne internet sajtove na kojima Ukrajina navodno prodaje zapadno oružje i ustanovio da su oni lažni.

Tačno je da se Ukrajina borila sa korupcijom, ali prokremaljski komentatori namerno zatvaraju oči pred problemima sopstvene zemlje u tom pogledu. Na primer, prema indeksu transparentnosti koji je jedan medij pogrešno citirao, Rusija je korumpiranija od Ukrajine.

Mit 5: „Ukrajina je teroristička država koju vode nacisti“

Prokremaljski mediji dosledno etiketiraju „režim“ u Kijevu kao „teroristički“ i „nelegitiman“, tvrdeći da ukrajinske snage „pucaju na civile i lekare“, dok su ruski udari isključivo vojni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se redovno opisuje kao nelegitiman predsednik i ismeva kao „kokainski Firer“, odnosno narkoman i nacista.

Ono što Kremlj naziva „ukrajinskim terorističkim napadima“ zapravo su vojne operacije protiv legitimnih ciljeva prema ratnim zakonima, dok se Ukrajina brani od ruske agresije. Kremlj dosledno pokušava da poveže Ukrajinu sa terorizmom lažnim tvrdnjama o ukrajinskoj umešanosti u različite incidente i napade, od terorističkog napada na dvoranu „Crocus City Hall“ do pokušaja ubistva američkog predsednika Donalda Trampa i slovačkog premijera Roberta Fica.

Klevetanje protivnika Kremlja – uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je Jevrejin – kao nacista je dokumentovana i učestala tehnika dezinformisanja bez ikakvog utemeljenja u stvarnosti. Ovo je takođe omogućilo Rusiji da svoju ničim izazvanu i ilegalnu invaziju na Ukrajinu predstavi kao neophodnu operaciju „denacifikacije“. Klevetanje Zelenskog i njegove vlade kao narkomana je takođe stara praksa kremaljske mašinerije za dezinformisanje, bez ikakvog osnova u realnosti.