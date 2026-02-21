AKTUELNO

Svet

PAO HELIKOPTER U RUSIJI, IMA MRTVIH! Objavljene slike sa mesta tragedije (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Index.hr, Foto: Pink.rs ||

U padu helikoptera na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, poginule su tri osobe, saopštile su danas vlasti.

Privatni helikopter tipa "Robinson", koji je ranije tokom dana nestao s radarskih ekrana, pronađen je bez preživelih, navodi se u saopštenju vlade Amurske oblasti.

- U Amurskoj oblasti završene su potrage za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tokom akcije traganja i spašavanja pronađeni su i mesto pada letelice i tela tri žrtve - navodi se u saopštenju.

Predstavnici vlasti uputili su saučešće porodicama i najbližima stradalih. O okolnostima nesreće pokrenuta je istraga.

Uzrok pada nije naveden. Međutim, Istočnosibirsko transportno tužilaštvo u odvojenom saopštenju navelo je da je utvrđeno da je helikopter pripadao poginulom pilotu, koji nije imao dozvolu za upravljanje tom letelicom.

Takođe je navedeno da helikopter nije bio zvanično registrovan u skladu s propisanim postupcima.

Autor: Iva Besarabić

#Helikopter

#Nesreća

#Rusija

#Smrt

#Tragedija

POVEZANE VESTI

Svet

'SPREMITE SE ZA JOŠ LOŠIH VESTI' Dramatične slike poplava u Australiji, ima mrtvih! NAJGORE TEK DOLAZI (FOTO)

Svet

TRAGEDIJA: Pao helikopter za gašenje požara - Dvoje MRTVIH, u toku potraga za troje nestalih!

Svet

POŽAR U STARAČKOM DOMU: Ima mrtvih, 140 vatrogasaca na licu mesta - Istraga u toku

Svet

STRAVIČAN PAD AVIONA U AUSTRALIJI: Ima mrtvih, povređeni se bore za život

Svet

Blatnjava bujica nosi ljude u Atini, ima mrtvih: Snažno nevreme izazvalo haos u Grčkoj

Svet

SRUŠIO SE AVION U BLIZINI VALENSIJE: Ima mrtvih!