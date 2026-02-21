PAO HELIKOPTER U RUSIJI, IMA MRTVIH! Objavljene slike sa mesta tragedije (FOTO)

U padu helikoptera na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, poginule su tri osobe, saopštile su danas vlasti.

Privatni helikopter tipa "Robinson", koji je ranije tokom dana nestao s radarskih ekrana, pronađen je bez preživelih, navodi se u saopštenju vlade Amurske oblasti.

Надежда найти людей живыми разбилась при виде обломков — пропавший вертолет Robinson с пассажирами потерпел крушение в Амурской области:https://t.co/ncKkPr02Nc



Фото: СК России#новости #благовещенск pic.twitter.com/cnUaWuSmKu — @kpru (@kpru) 21. фебруар 2026.

- U Amurskoj oblasti završene su potrage za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tokom akcije traganja i spašavanja pronađeni su i mesto pada letelice i tela tri žrtve - navodi se u saopštenju.

🚨⚡️Footage from the site of the helicopter crash in the Amur region.



The flight was not officially registered and was carried out without notifying air navigation authorities. pic.twitter.com/MHWJZ7K79n — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) 21. фебруар 2026.

Predstavnici vlasti uputili su saučešće porodicama i najbližima stradalih. O okolnostima nesreće pokrenuta je istraga.

Uzrok pada nije naveden. Međutim, Istočnosibirsko transportno tužilaštvo u odvojenom saopštenju navelo je da je utvrđeno da je helikopter pripadao poginulom pilotu, koji nije imao dozvolu za upravljanje tom letelicom.

All three people on board a helicopter that went missing on Thursday have been confirmed dead, the Ministry of Emergency Situations of Russia for the Amur Oblast said on Saturday, Report informs via Xinhua.



The helicopter vanished from radar on Thursday evening after taking off… pic.twitter.com/z18ocBScRw — Report News Agency (@reportaznews) 21. фебруар 2026.

Takođe je navedeno da helikopter nije bio zvanično registrovan u skladu s propisanim postupcima.

Autor: Iva Besarabić