Užas u Birmingemu: Mladić izboden na smrt ispred džamije, još dvojica povređena

Policija je pokrenula istragu o ubistvu nakon što je tinejdžer izboden nožem ispred džamije tokom proslave Ramazana.

Policija je obaveštena nakon izveštaja o neredima ispred verskog objekta u Oldberi Roudu u Smetviku, blizu Birmingema, u petak uveče.

Osamnaestogodišnji mladić je pronađen sa teškim povredama i preminuo je na licu mesta.

Još dva muškarca, starosti 19 i 22 godine, takođe su povređena i hitno su prebačena u bolnicu, ali se ne veruje da su njihove rane opasne po život.

Policija je pokrenula istragu o ubistvu, ali je rekla da se incident u ovoj fazi ne tretira kao verski ili rasno motivisan.

Portparol policije Vest Midlendsa je u saopštenju rekao: „Radimo na utvrđivanju svih okolnosti i ko je bio umešan. Pregledamo snimke sa video nadzora i sprovodimo druge istrage u tom području. Pozivamo svedoke ili ljude sa informacijama, uključujući snimke sa mobilnih telefona ili kamere u automobilu, da nas kontaktiraju na broj 101, navodeći broj evidencije 4896 od 20. februara. Alternativno, pozovite Crimestoppers anonimno na broj 0800 555111.“

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/