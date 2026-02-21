AUTOMOBIL SA TURISTIMA PROPAO KROZ LED: Spasioci izvlače tela poginulih

Među kineskim turistima koji su poginuli na Bajkalskom jezeru bilo je pet žena, jedan muškarac i tinejdžerka rođena 2013. godine, saopštile su lokalne vlasti u Rusiji nakon što su ronioci izvukli tela stradalih iz jezera.

Među turistima, prema izvoru TASS-a, su poginule tri žene starosti 28 godina, žene starosti 31 i 40 godina, devojčica rođena 2013. godine i muškarac star 27 godina.

Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, pet ronilaca i dva spasioca su sproveli potragu i izvukli sva tela preminulih.

Spasioci su prilikom pregleda mesta nesreće uz pomoć podvodne kamere pronašli tela stradalih.

Automobil je, prema podacima Ministarstva za vanredne situacije, tokom kretanja upao u ledenu pukotinu širine tri metra.

Dubina na mestu nesreće iznosi 18 metara.

Pokrenuta je krivična istraga za pružanje usluga koje ne ispunjavaju bezbednosne standarde, što je nepažnjom dovelo do smrti dve ili više osoba i nepažnje po Krivičnom zakoniku Rusije.

Osam osoba su poginule u Irkutskoj oblasti, u Rusiji, kada je terenski automobil "UAZ" propao kroz led na Bajkalskom jezeru, saopštio je u petak guverner regiona Igor Kobzev.

- Do sada je identifikovano pet osoba: vozač, 44-godišnji lokalni stanovnik, i četvoro turista (jedan je preživeo) - porodica iz Kine, čiji su podaci sačuvani u bazi podataka hotela: supružnici, njihovo 14-godišnje dete i još jedna rođaka. Svi su putovali kao samostalni turisti - napisao je Kobzev na svom Telegram kanalu, prenosi Interfaks.

Guverner je dodao da su u kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije i Generalnim konzulatom Kine u Irkutsku.

On je, takođe, naložio sprovođenje provere kako bi se otkrili nelegalni prevoznici u turističkim zonama.

Prema rečima guverenera, u vozilu su se nalazili strani turisti, a Generalni konzulat Kine u Irkutsku je obavešten o incidentu.

Prema informacijama Asocijacije turističkih operatera Rusije, grupa kineskih turista nije koristila usluge turističkih agencija, već se dogovorila o putovanju direktno sa lokalnim stanovnikom.

Prema podacima Savezne državne budžetske ustanove "Zaštićeno Pribakajlje", tragedija se dogodila na još neotvorenom ledenom turističkom pravcu u oblasti rta Sagan-Kushun na ostrvu Olhon.

Još nije poznato da li su turisti imali dozvolu za posetu teritoriji Pribakajljskog nacionalnog parka ili su se nalazili u parku ilegalno.

