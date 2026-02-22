SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO BORNEO: Potres jačine 6,8 stepeni Rihtera zatresao indonezijski arhipelag

Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas severnu obalu ostrva Borneo, potvrđeno je iz Nemačkog istraživačkog centra za geonauke (GFZ).

Epicentar na velikoj dubini

Iako je magnituda potresa bila veoma visoka, stručnjaci ističu jedan ključni detalj koji je verovatno sprečio katastrofu:

Dubina: Epicentar je bio na čak 633 kilometra dubine.

Upravo zbog ove velike dubine, razorna snaga zemljotresa na samoj površini je značajno ublažena.

Trenutna situacija na terenu

Lokalne vlasti i spasilačke službe još uvek prikupljaju informacije, ali prema prvim izveštajima koje prenosi Rojters:

Za sada nema podataka o povređenima.

Nije prijavljena značajnija materijalna šteta na objektima.

Nije izdato upozorenje na cunami, s obzirom na dubinu i karakteristike potresa.

Indonezija se nalazi na takozvanom "Vatrenom prstenu Pacifika", području sa izrazitom vulkanskom i seizmičkom aktivnošću, gde su ovakvi potresi česta pojava.

