NAREĐENA OKUPACIJA OBE LUKE NA ULAZU U PANAMSKI KANAL! Nova velika Trampova pobeda, 'proteruju' Kineze!

Panamske vlasti naredile okupaciju obe luke na ulazu u Panamski kanal. Država raskida ugovore sa honkonškom kompanijom CK Hutchison Holdings.

Panama je u ponedeljak u svom službenom glasniku objavila odluku Vrhovnog suda kojom se poništavaju ključni lučki ugovori koje je držala podružnica kompanije CK Hutchison Holdings, čime je otvoren put da APM Terminals, deo danskog brodarskog giganta Maersk, privremeno preuzme upravljanje.

Objavom je finalizirano pravno poništenje koncesija za terminale Balboa i Kristobal u blizini Panamskog kanala, kojima je više od dve decenije upravljala kompanija Panama Ports Company (PPC), podružnica CK Hutchisona sa sedištem u Hong Kongu.

Država preuzima kontrolu nad lukama - naređena privremena okupacija luka

Predsednik Paname, Hoze Raul Mulinjo, naložio je privremeno preuzimanje dve luke kojima upravlja podružnica hongkonške kompanije CK Hutchison Holdings.

Vest je objavio Blumberg na platformi Iks, ističući da je odluka deo šire strategije vlade da učvrsti kontrolu nad ključnom infrastrukturom.

Panamska pomorska uprava preuzela je kontrolu nad obe luke dekretom kako bi osigurala neprekidan rad, izjavio je Alberto Aleman Zubieta, koji predvodi tehnički tim zadužen za tranziciju, nakon što je sudska odluka postala pravosnažna objavom.

- Pred Odbor direktora Pomorske uprave Paname iznose se dva odvojena ugovora, jedan za luku Balboa i jedan za luku Kristobal, umesto jednog zajedničkog ugovora za obe luke - rekao je Aleman Zubieta na konferenciji za medije.

Maersk nije odmah komentarisao ovu odluku.

Privremeno rešenje i geopolitički kontekst

Početkom februara panamski predsednik Hoze Raul Mulinjo izjavio je da će vlada formalizovati sporazum s APM Terminals Panama, podružnicom Maerska, o upravljanju i kontroli luka nakon što odluka postane pravno obavezujuća.

Mulinjo je naveo da će takvo rešenje biti na snazi dok država ne razvije novi dugoročni okvir koncesija koji će kasnije biti dodeljen.

- Onog trenutka kada službeni glasnik objavi odluku suda, Panama Ports gubi kontrolu nad lukama - rekao je politički analitičar Hoze Stout za Rojters.

Odluka, doneta krajem januara, dolazi u trenutku rastućeg rivalstva između SAD i Kine oko globalnih trgovinskih ruta i predstavlja diplomatsku pobedu Vašingtona.

Američki predsednik Donald Tramp zalagao se za ograničavanje kineskog uticaja nad Panamskim kanalom, kroz koji prolazi oko pet odsto svetske pomorske trgovine.

Strateški značaj luka

Luke, koje su od presudnog značaja za trgovinu i logistiku Paname, nalaze se u središtu pregovora između vlade i kompanije.

Privremena okupacija ima za cilj da obezbedi kontinuitet operacija dok razgovori o upravljanju i funkcionisanju ovih strateških resursa traju. CK Hutchison se za sada nije oglašavao povodom situacije.

Ovaj razvoj događaja naglašava važnost luka za panamsku ekonomiju, kao i opredeljenost vlade da zadrži nadzor nad infrastrukturom od ključnog nacionalnog značaja.

Autor: A.A.