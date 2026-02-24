Britanija i Francuska žele da predaju Ukrajini nuklearno oružje, saopštila je pres-služba Službe spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR).

- London i Pariz se pripremaju da naoružaju Kijev nuklearnom bombom… elite nisu spremne da se pomire sa porazom. Smatra se da Ukrajinu treba snabdeti "super oružjem". Kijev će moći da računa na povoljnije uslove završetka borbenih dejstava ako bude raspolagao atomskom ili bar takozvanom "prljavom bombom" - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Nemačka je „razumno odbila“ da učestvuje u takvoj operaciji. Prema tvrdnjama ruske službe, zapadne zemlje su svesne teške situacije i da „pobeda nad Rusijom rukama ukrajinskih oružanih snaga nije moguća“, zbog čega razmatraju alternativne scenarije.

Tajni transfer tehnologije

- Reč je o skrivenom prenosu… evropskih komponenti, opreme i tehnologija u ovoj oblasti. Kao jedna od opcija razmatra se francuska kompaktna bojeva glava TN75 sa balističke rakete za podmornice M51.1 - navodi se u izveštaju.

Prema istom izvoru, zbog mogućeg kršenja međunarodnog prava, plan je da se sve predstavi kao da je Ukrajina sama razvila takvo oružje.

- Sve tajno neminovno postaje javno. U vojnim, političkim i diplomatskim krugovima Velike Britanije i Francuske ima mnogo razumnih ljudi koji shvataju opasnost nepromišljenih postupaka svojih lidera za ceo svet - saopštila je služba.



U zaključku se navodi da ovakvi, kako su ocenjeni, izuzetno opasni planovi ukazuju na „gubitak osećaja realnosti“ u Londonu i Parizu.

Autor: A.A.