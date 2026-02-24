IZBOLA MUŽA JER JE PSOVAO TELEVIZOR! Lekari hitne pomoći nisu mogli da veruju šta se desilo

Naime, kako prenose italijanski mediji, žena je nožem izbola supruga dok je gledao utakmicu Atalanta - Napoli.

Razlog je neverovatan.

Ističe se da je 40-godinjšeg navijača razbesnelo to što je sudija Danijele Kifi poništio penal, koji je ranije dosudio, nakon signalizacije iz VAR sobe.

Navijač tima iz Napulja koji je gledao utakmicu preko TV-a, tog časa je počeo da psuje zbog odluka arbitra.

Njegova 35-godišnja žena bila je zbunjena zbog svega i odmah mu je dobacila:

- Smiri se, ili ću da te izbodem!

Najpre ga je gađala makazama i kad je shvatila da je promašila, otišla je do kuhinje uzela veliki nož i ubola ga u nogu.

Navijač je molio za pomoć, ali njegova supruga se tu nije zaustavila i pokušala je još koji put da ga ubode, no u tome nije uspela.

Na kraju, došla je Hitna pomoć i, zapanjena onim što se desilo, nesrećnog muža odvela u najbližu bolnicu.

Prema pisanju italijanskih medija navijač Napolija je živ, nalazi se na intenzivnoj nezi i nije životno ugrožen. Njegova žena je uhapšena.

A NAPOLI fan was allegedly stabbed by his own wife after a tragic misunderstanding that was sparked as he watched his team on TV and slammed VAR https://t.co/VQS7rqhzcohttps://t.co/JkGjnED6J8 — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) 24. фебруар 2026.

Autor: S.M.