Maloletna majka sa Balkana, čija je beba nađena mrtva, izručena Austriji: Ovo su poznati detalji

Dešavanja od pre mesec dana šokirala su Austriju. Tada su putnici pronašli mrtvu bebu na graničnom prelazu Nikelsdorf, a dve osumnjičene osobe za njenu smrt su sada izručene Austriji. Među njima je i mama (17) mrtve bebe.

Tragično otkriće desilo se 18. januara, kada je beba pronađena mrtva u torbi pored kande za smeće. Obdukcija je otkrila da je beba rođena živa i da je umrla nakon povrede. Utvrđeno je da je uzrok smrti traumatska povreda mozga.

Četvoro osumnjičenih

Prošle nedelje uhapšeno je četvoro osumnjičenih, uključujući i bebinu majku, koja ima samo 17 godina. Devojka iz Rumunije, zajedno sa još dve Rumunke, uhapšena je u Nemačkoj. Četvrti osumnjičeni muškarac će biti izručen iz Rumunije Austriji.

Dve osumnjičene osobe su već izručene Austriji, dok se izručenje preostalih očekuje u narednim danima. Tada će početi ispitivanje koje, između ostalog, treba da razjasni ko je odgovoran za bebinu smrt.

Pored tačnog sleda događaja, precizna lokacija zločina takođe ostaje nejasna. Telo je pronađeno u neposrednoj blizini graničnog prelaza.

Autor: Marija Radić